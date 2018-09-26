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عبدالمنعم سعيد: الشركات الأمريكية تتجه للاستثمار في مصر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الشركات الأمريكية سوف تتجه للاستثمار في مجالات الطاقة والغاز بمصر.

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: « مصر أصبحت دولة مغرية للاستثمار، والشركات الأمريكية ستنافس نظيرتها الإيطالية والإنجليزية على الاستثمار بمصر».

واقترح المفكر السياسي دعوة رجال المال والأعمال ووسائل الإعلام الأمريكية لزيارة مصر، للتعرف على حجم الإنجازات المتحققة في مجال البنية التحتية، وفرص الاستثمار، فضلا عن جهود مصر في مواجهة الإرهاب بسيناء.

وأكد أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ساخنة هذا العام، مشيرا إلى ان خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد لحظة درامية بسبب إعلانه انتهاء العولمة، مضيفا: «ترامب هاجم المحكمة الجنائية وعددا من المؤسسات الدولية، كونه يعتقد أن العولمة تضر ببلاده».

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