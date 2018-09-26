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توك شو

عبدالمنعم السعيد يكشف طبيعة تنازلات طلبها ترامب من إسرائيل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الدكتور عبدالمنعم السعيد، المفكر السياسي، إن المعونات الأمريكية لمصر، عادت مرة أخرى في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وتابع السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «العلاقة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي قوية، وترامب ركز على تعاونه مع مصر لمكافحة الإرهاب».

وأضاف المفكر السياسي « ترامب يعرف جيدا أن الأطراف العربية لا يمكن أن تقبل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لذلك طالب إسرائيل بتقديم تنازلات قد تكون عن طريق الاستغناء عن الجزء الشرقي من القدس كعاصمة لفلسطين».

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