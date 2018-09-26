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أخبار البلد

العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
حرص محمود ابورجيلة، ومحمود الخواجة، عمر طارق سليم، ابراهيم عبد الصمد نجم الاهلي الاسبق، ورانيا علوانى، والفنان محمود قابيل، وخالد توحيد رئيس قناة الاهلى، العامرى فاروق نائب رئيس الاهلى، خالد سليم، ومحرم الراغب عضو مجلس الاهلى الاسبق، الاعلامي جلال علام، واللواء الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، على تقديم العزاء في الراحل عادل هيكل حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، ويتلقى العزاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من الاسرة والاصدقاء.

كان الكابتن عادل هيكل، قد وافته المنية الاحد الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولعب هيكل للقلعة الحمراء منذ عام 1974 في صفوف الناشئين، قبل أن يتألق مع الفريق الأول للأهلي والمنتخب الوطني لسنوات طويلة، وحصد الكثير من البطولات الدولية قبل أن يعتزل عام 1969 بعد إصابته بخلع في الكتف اليمنى.
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور
العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور

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