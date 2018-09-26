ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أحمد جلال إبراهيم وعلاء مقلد في عزاء حازم ياسين

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
محمد بدران
بدأ عزاء حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.

كان أول الحضور، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي، وشريف حسين نائب مدير أمن القلعة البيضاء، وهاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، ونصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

يذكر أن الدكتور حازم ياسين وافته المنية فجر الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الزمالك قد أعلن الحداد لمدة 3 أيام على أمين الصندوق.

كان ياسين قد فاز في انتخابات الزمالك السابقة على منصب أمين الصندوق بعد منافسة مع الراحل مؤخرا أيضا سيف العماري.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن أعمال تطوير الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج

التموين تزف بشرى للمواطنين حول منظومة الخبز.. صور

رئيس الوزراء يحاور تلاميذ مدرسة الشروق الابتدائية للغات بسوهاج .. صور

شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي

استخدمت كارتون بكار لتوصيل المعلومة للطلاب.. حب المدرسة يبدأ من ميس رحاب

ميلانيا ترامب تزور مصر في أول مهمة رسمية للسيدة الأولى

الأهلي: لم يصلنا إخطار رسمي بفسخ عقد شركة ملابس فريق الكرة

حبس عاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته وهتك عرض أشقائها الثلاثة بالسيدة زينب

نتنياهو: ترامب ضَمِن حرية إسرائيل في شن عمليات داخل سوريا

شاهد .. سيارة مارلين مونرو للبيع فى مزاد علني بـ لوس أنجلوس

الكاف يستقر على سحب الأمم الأفريقية ٢٠١٩ من الكاميرون

مرتضى منصور يستقبل العزاء فى حازم ياسين من نجوم الرياضة والشخصيات العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

وزير الرياضة يكرم منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد

فيديو

أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة
ربيع الجميل يطرح كليب أغنية أجمل حكاية
شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي
شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي
الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟