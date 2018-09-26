أحمد جلال إبراهيم وعلاء مقلد في عزاء حازم ياسين

بدأ عزاء حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.



كان أول الحضور، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي، وشريف حسين نائب مدير أمن القلعة البيضاء، وهاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، ونصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق.



يذكر أن الدكتور حازم ياسين وافته المنية فجر الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الزمالك قد أعلن الحداد لمدة 3 أيام على أمين الصندوق.



كان ياسين قد فاز في انتخابات الزمالك السابقة على منصب أمين الصندوق بعد منافسة مع الراحل مؤخرا أيضا سيف العماري.