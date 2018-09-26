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رياضة

برشلونة يتفوق على ليجانيس بهدف فى الشوط الأول.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:49 م
فيليب كوتينهو
فيليب كوتينهو
يسرى غازى
أنهى فريق برشلونة الشوط الأول بالتقدم على نظيره فريق ليجانيس بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على الملعب البلدي دي بوتاركي فى إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني.

بدأ اللقاء بضغط هجومى من جانب لاعبى البارسا وسدد عثمان ديمبلي كرة قوية تصدى لها حارس ليجانيس وتلقى فيليب كوتينهو تمريرة عرضية امام منطقة الجزاء سددها بقوى على يسار حارس مرمى المنافس معلنا أول أهداف الفريق الكاتلونى فى الدقيقة 11.

وفى الدقيقة سدد 16 ليونيل ميسى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس ليجانيس ونجح حارس البارسا فى التصدى لإحدى الكرات الخطيرة من مهاجم ليجانيس من خارج منطقة الجزاء.

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