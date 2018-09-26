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أخبار العالم

مجلس الاحتياطي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:29 م
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
رويترز
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء كما كان متوقعا وتوقع نموا اقتصاديا لثلاث سنوات أخرى على الأقل.

وقال المجلس في بيان حول السياسة النقدية إنه رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المئة.

وما زال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020.

ويصل هذا بسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة إلى 3.4 بالمئة، وهو ما يزيد بنحو نصف نقطة مئوية فوق توقعات المجلس لسعر الفائدة "المحايد" الذي تكون الفائدة عنده لا تحفز الاقتصاد ولا تقيده.

وانخفض الدولار مقابل اليورو بعد نشر بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما استقر منحنى العائد على السندات الأمريكية وارتفعت الأسهم.

ويتوقع المجلس نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقعة عند 3.1 بالمئة هذا العام واستمرار نموه بوتيرة متوسطة لثلاث سنوات على الأقل في ظل انخفاض مطرد في معدلات البطالة واستقرار التضخم بالقرب من مستوى اثنين بالمئة المستهدف.

وزيادة أسعار الفائدة هذه هي الثالثة خلال العام الجاري والسابعة في الأرباع الثمانية الأخيرة.

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