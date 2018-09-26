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رياضة

مونشنغلادباخ يهزم فرانكفورت بثلاثية ولايبزيج يفوزعلى شتوتجارت بهدفين

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
يسرى غازى
تغلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد بروسيا بارك فى إطار الجولة الخامسة من الدورى الألمانى.

وسجل ثلاثية بوروسيا مونشنغلادباخ الحسن بليا وثورغان هازارد ونيكو ايلفيدي فيما سجل هدف فرانكفورت الوحيد أنتي ريبيتش.

فيما نجح فريق لايبزيج فى تحقيق الفوز على نظيره فريق شتوتجارت بهدفين دون رد سجله ويلي أوربان فى الدقيقة 46 وجان كيفن أوغستين بالدقيقة 80 بينما تعادل سلبيا فريقا ماينز وفولفسبورج فى إطار الجولة ذاتها.

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