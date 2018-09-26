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محافظ سوهاج : وضع خطة لرفع مستوى الخدمة الطبية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إن هناك العديد من التحديات والأزمات الموجودة بالمحافظة، والتي تعامل معها منذ توليه مسئولية المحافظة مشيرًا إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامجه"علي مسئوليتي" بفضائية صدى البلد، أن هناك إعدادا لزيارة رئيس الوزراء لبعض الأماكن التي تعاني الفساد والإهمال.

وأشار محافظ سوهاج، إلي أن القطاع الصحي والداجني بالمحافظة في أمس الحاجة للتطوير والتجديد، مما يتطلب وضع خطة عاجلة للنهوض بالمحافظة.

وتابع، أن هناك خطة زمنية لتسهيل عملية تنقل المواطنين من مدينة سوهاج إلي مدينة سوهاج الجديدة، والذي تتنوع بها المباني السكنية، من الاجتماعي والفاخر.

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