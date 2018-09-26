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الفقى: أمريكا وضعت نفسها في خندق واحد بجانب إسرائيل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، إن أمريكا وضعت نفسها في خندق واحد بجانب إسرائيل بشأن العداوة مع إيران بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي.

وأضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن إيران ليست ملاكا ولها أجندة معينة تسعى لتنفيذها في البحرين وشرق السعودية ولبنان وسوريا والعراق.

وأوضح أن خطر إيران لا يقل عن الخطر الإسرائيلي على المنطقة العربية وهناك قرارا دوليا بمنع امتلاك إيران للسلاح النووي بحكم وضعها الجغرافي وخطرها على إسرائيل.

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