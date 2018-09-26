إشبيلية يضرب ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى ليلة سقوط الكبار.. فيديو

تغلب فريق إشبيلية على ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوانو في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني .



أحرز ثلاثية إشبيلية أندريه سيلفا هدفين ووسام بن بدر هدفا.



تبادل الفريقان الهجمات على المرمى ونجح أندريه سيلفا فى تسجيل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها بقدمه فى مرمى الفريق الملكى بالدقيقة 17.



وشن فريق اشبيلية هجمة منظمة نجح حارس الريال فى التصدى لإحدى التسديدات الخطيرة فى الدقيقة 21 وترتد ويسددها أندريه سيلفا بقوة فى الشباك ليحرز الهدف الثانى.



وسجل وسام بن يدر ثالث أهداف إشبيليه عقب تلقيه الكرة المرتدة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقدمه فى شباك حارس الفريق الكتالوني.



ألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه الكرواتى لوكا مودريتش مدافع ريال مديرد فى مرمى فريق إشبيلية فى الدقيقة 53 بداعى التسلل بعدما لجأ الى تقنية الفيديو الـ var.

