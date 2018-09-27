أهالى شارع الأقصر بإمبابة يشكون من أكوام القمامة

أرسل مجدى على الجزار، أحد قراء موقع صدى البلد، شكوى أكد فها أنه والسكان متضررين من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بشارع الأقصر التابع لحى المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك في شكوى ارسلها للموقع عبر الخدمة التى يخصصها الموقع لشكاوى وهموم القراء.



وأضاف "الجزار"، أن الشارع يعانى من كثرة تعديات اصحاب المحلات والمقاهى المخالفة على مساحة الشارع مما يعطل حركة سير السيارت، ويفسد المظهر الحضارى للحى.



ويضيف جمال صلاح، أن الحى على علم بسوء حالة الطريق وتراكم أكوام القمامة وإيقاف حركة السير يوميا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة ولم يستجب أحد.



وطالب "القراء" في رسالتهم، المسئولين والجهات المختصة بالتعامل مع الموقف وسرعة ازالة القمامة والتعديات لاعادة حركة السير لطبيعتها واعادة المظهر الحضارى للحى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .