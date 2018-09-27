هشام إبراهيم: تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي يؤدي لانخفاض الأسعار.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تحقق مزيدا من التعافي والتحسن، وضبط عجز الموازنة العامة والميزان التجاري، والزيادة المتتالية في صرف الاحتياطي من النقد الأجنبي، كلها مؤشرات نلمسها وتحسن من مناخ الاستثمار.



وأضاف "ابراهيم"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن كل هذه المؤشرات تزيد من حجم الانتاج، ما يؤدي إلى إنخفاض في الاسعار، والتعافي في موارد النقد الاجنبي.



وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مسئولي صندوق النقد يشيدون بتجربة مصر والتي أصبحت نموذجا يتحدث عنها مسئولي صندوق النقد في المحافل الدولية، ما يعطي مزيدا من الثقة للمسئولين والحكومة المصرية لاستكمال ما تبقى من خطوات الإصلاح الاقتصادي.

