رئيس جامعة الأزهر يعلق على كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، التضامن الكامل مع المواقف التاريخية للأزهر فى خدمة الدين والوطن، وإعلاءً لقيم الحق والعدل والمساواة وإرساءً للسلام العالمى، ومن بينها ما عبَّر عنه بصدق وموضوعية، وتجرد، مشيدًا بالكلمة الشجاعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من مواقف ورؤى بشأن ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





وقال الدكتور "المحرصاوى"، خلال رئاسته لمجلس جامعة الأزهر: نحن إذ نُثَّمن إعلان الأزهر تضامنه الكامل مع الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، من فوق منبر الأمم المتحدة؛ لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة؛ للعيش بكرامة وسلام في دولة فلسطين العربية المستقلة بما يحفظ هويته الوطنية ويحقق آماله وتطلعاته، حيث إن العجز عن تحقيق ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية المنظومة الدولية، فإننا نعلن تأييدنا الكامل لما أعلنه الأزهر، الذى تضمن الإشادة أيضًا بتأكيد رئيس الجمهورية، ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العادلة، القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، وحمايتها من التفكك، تحت وطأة النزاعات الأهلية والولاءات الطائفية، لما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات جمة علي كل الأصعدة.





ورفع الدكتور المحرصاوى، بالأصالة عن نفسه، وباسم جامعة الأزهر: عمداءً وأساتذة وطلابًا، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ تقديرًا لجهوده المثمرة فى استعادة الريادة المستحقة لمشيخة «العلم والإسلام»؛ حتى أصبحت عمائمُ الأزهر حاضرةً في كل المحافل، والمدارس ومراكز الشباب والجامعات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، بل والمقاهي الثقافية؛ ممَّا كان له أعظمُ الأثر في توعية الناس وتبصيرهم بمعرفة صحيح الدِّين، وإحياء الشعور الصادق لديهم بالانتماءِ للوطن والتيقُّظ لما يُحاك له في الداخل والخارج.





وقال: نحن إذ نُثَّمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، ونصائحه الغالية التى بعث بها لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد، فإننا نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ هذه التكليفات؛ باعتبارها برامج عمل نحرص على متابعتها بكل دقة، اعتبارًا من أول يوم فى الدراسة، وقد انطلقت منتديات الحوار بالكليات لتضمن التواصلٌ الحقيقي الفعَّال والمستدام بين الأساتذة والطلاب، وإتاحة مساحة كافيةٍ من حُريَّة النِّقاش مع الدارسين والاستماع إليهم وتوعيتهم، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى فى تلقى أى شكاوى أو مقترحات طلابية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها؛ بما يُسهم فى احتضان الطلاب، حتى لا يُختَطَفون إلى تيَّاراتٍ وأفكار ومذاهبَ غَرِيبةٍ عن الأزهر ومَناهجِه، تتربَّصُ بهم، وتُعِدُّ الخططَ لاصطيادهم من أوَّل يومٍ في الدِّراسة، وحتى لا يُستَدرَجون للتعلُّم في مراكزَ أجنبيَّةٍ تعملُ جاهدة لهدم الأزهر واستهداف ما يَزرَعُه فيهم من قِيَمٍ حميدةٍ.





وناشد رئيس الجامعة، عمداء الكليات، إثراء هذه المنتديات برعايتهم الكريمة، ومشاركتهم الفعَّالة بما يؤسس لحوار حضارى يُرسخ الوعي بوسطية الإسلام، وقيم التسامح والسلام المجتمعي والمواطنة والتعايش المشترك في نفوس بناتنا وأبنائنا ويُربيهم على تحمل المسئولية تجاه دينهم ووطنهم وأمتهم؛ ويُسهم فى تحصينهم من الانزلاق نحو أى فكر يُخالف المنهج الأزهرى: عقيدة وشريعة وأخلاقًا.. كما ناشدهم أيضًا بمتابعة التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمواعيد المحاضرات بما يضمن احترامهم لوقت الطلاب، والوفاء بأمانةِ الأزهر ومنهجه التعليمي والأخلاقي، بحيث يكونون القدوة في الالتزام والتحدُّث باللغة العربية الفُصحَى، والأمانة في شغل عقول الطلاب بالعلم والتعلُّم وحُسن الأدب والرِّفق بهم واحتضانهم..





وأكد ضرورة المتابعة الميدانية، كل فى نطاق اختصاصه، بما يضمن تذليل أى عقبات قد تعترض الطلاب والطالبات على طريق تحصيل العلوم والمعارف، وللتأكد من توزيع الكتب الدراسية، وفق القواعد المقررة، ومن المنافذ المعتمدة بالكليات.. إضافة إلى الالتزام بشرح المنهج فى المحاضرات طبقًا للخطة الدراسية لهذا العام، مع التركيز على تنمية المهارات والقدرات الإبداعية للطلاب، والاهتمام بالأنشطة الطلابية.





وأشار إلى حصول ١٤ كلية على الجودة والاعتماد، يستحق المنتسبون إليها- أن يتوجه إليهم مجلس الجامعة بكل التحية والتقدير، وهى كليات: الشريعة والقانون بالقاهرة، وطب البنين بالقاهرة، والعلوم للبنين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة واللغة العربية بالقاهرة وعلوم القرآن الكريم بطنطا، واللغة العربية بالمنوفية، والدعوة، وطب بنات القاهرة، وصيدلة بنات القاهرة وعلوم بنات القاهرة والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وطب أسنان القاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأسكندرية.. مناشدًا الكليات الأخرى، الإسراع باستيفاء متطلبات الجودة، وتعهد بتقديم كل الدعم.. مثَّمنًا إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر، قبل انطلاق العام الدراسى، وبدء تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية خلال أول أسبوع.



