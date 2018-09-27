الآثار تكشف تطورات مشروع تنمية وادي كاترين بجنوب سيناء



يذكر أن القديسة كاترين ولدت بالإسكندرية فى بدايات العقد العاشر من القرن الثالث الميلادى من أسرة ارستقراطية وترتب وتعلمت بالإسكندرية واسم كاترين يعنى (المكلفة أو الكثيرة الإكليل).

تفقد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أعمال مشروع تنمية وادى كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتطويرالخدمات المحيطة به، وذلك ضمن خطة عمل وزارة الآثار لتطوير المنطقة الأثرية.ورافقه أثناء الجولة، اللجنة المكلفة لمتابعة أعمال المشروع ومن بينهم ممثلين من وزارات الآثار، التنمية المحلية، البيئة، وشرطة السياحة والآثار، ومباحث الآثار، والآمن العام، وممثلي من القائمين على دير سانت كاترين.وأوضح الدكتور مصطفى أن اعمال المشروع تجري وفقا للجدول الزمني المقرر، والتى أوشكت جميعها على الانتهاء، وأكد أنه جار الانتهاء من تعبيد وتدبيش المداخل المؤدية للوادى بطول 3 كم من أحجار سانت كاترين، وتطبيق نظام الاضاءة الخفية للوادي، ووضع نظام مراقبة بالكاميرات.وأضاف أنه سيتم تطوير المراكز الخدمية بالوادي بالشكل الذي يؤهلها لاستقبال زوارها بإنشاء عيادات طبية بحديقة الدير كمراكز خدمية مهمة لزوار المنطقة وتخصيص مكان للجمال المتواجده بالمنطقة، وتطوير البازارات الموجودة بها.وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى الأهمية التاريخية والأثرية والدينية لموقع دير سانت كاترين، والذي يعد مركز رهبانى للروم الاورثوذوكس، لم تنقطع الحياة الرهبانية به منذ 17 قرنا، حيث بدأت الحياة النسكية فى قلب صحراء سيناء بها منذ نهاية القرن الثالث الميلادى.