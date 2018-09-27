دعم مصر: مشاركة السيسى وكلمته أمام الأمم المتحدة ناجحة وحققت جميع أهدافها

أكد النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين بالامم المتحدة وكلمته امام العالم ولقاءاته مع قادة وزعماء وكبار المسئولين بالعالم كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية لصالح مصر والعرب وافريقيا والعالم كله.



وقال " القصبى " فى بيان له أن الرئيس السيسى فى كلمته كان واضحا وصريحا وحاسما كعادته دائما ووضع المجتمع الدولى باسره وبجميع منظماته خاصة الامم المتحدة امام مسئولياتهم التاريخية وبقوة لوضع الرؤية الثاقبة من الرئيس السيسى لإيجاد حلول لجميع المشكلات والازمات الاقليمية والدولية حتى يعيش العالم كله فى سلام واستقرار بعيدا عن ظاهرة الارهاب الاسود والصراعات والنزاعات والحروب الاهلية.



وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بمجموعة من الرسائل المهمة والعاجلة للمجتمع الدولى فى مقدمتها ان مصر أصبحت دولة مؤسسات وان قراراها اصبح مستقلا تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية وانها حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم والمساندة فى قوات حفظ السلام بمختلف دول العالم ايمانا منها بالحفاظ على الامن والسلم الدوليين.



وقال " القصبى " ان الرسالة الثانية من الرئيس السيسى للعالم انه لا يحمل هموم ورؤية مصر فقط فى هذا الاجتماع الاممى ولكن يحمل هموم ورؤى المنطقتين العربية والافريقية ليطرحها امام العالم كله من على منبر دول وشعوب العالم منظمة الامم المتحدة ليعبر بكل الصدق والامانة عن أصوات ال 104 ملايين مواطن مصرى اضافة الى ملايين المواطنين العرب والافارقة.



وأوضح النائب عبد الهادى القصبى ان الرسالة الثالثة تتعلق برؤية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة والحاسمة بشان ملف ظاهرة الارهاب الاسود والتى يطرحها للمرة الخامسة على التوالى امام العالم ايمانا منه بخطورتها الداهمة والوخيمة على الامن والسلم الدوليين وانه لم تعد هناك دولة واحدة على مستوى العالم بمأمن من خطورة ظاهرة الارهاب على أمنها واستقرارها وان مصر وحدها نجحت فى الدفاع عن العالم فى هزيمة الارهاب والارهابيين داخل ارض سيناء الطاهرة وفى جميع انحاء البلاد ، مؤكدا ان الرئيس السيسى قدم للعالم تجربة مصر فى مكافحة ظاهرة الارهاب ورؤيته الثاقبة فى مواجهة ظاهرة الارهاب الدولى.



وتابع " القصبى " :الرئيس السيسى جدد رؤيته وللمرة الخامسة على التوالى لانهاء الصراع التاريخى العربى الاسرائيلى والذى يركز على حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع انواع عمليات الإبادة والقتل والعربدة والاعتقال العشوائى من قبل سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الاعزل.



مشيرا إلى ان الرئيس السيسى قدم رؤية مصر لانهاء المشكلات والازمات داخل سوريا وليبيا واليمن والتى تتطلب وجود إرادة سياسية وان ترتكز الحلول على الحل السياسى والحوار ومنع اى تدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية خاصة ان هذا موقف ثابت لمصر.

