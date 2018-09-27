ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المركزي يكشف حجم أنشطة أكبر 5 بنوك وأسباب إعدام 8 مليارات جنيه

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:03 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيى
قال البنك المركزي المصري، إن الحصة السوقية لأكبر 5 بنوك في العام المالي 2016/2017 تمثل نحو 64.9% على مستوى الأصول و60.1% للقروض و61.6% لإجمالي الودائع، كما تستحوذ على نسبة 65.3% من إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة ، وتساهم بنحو 60.1% في إجمالي حقوق الملكية وبنسبة 56.7% في صافي ربحية القطاع المصرفي.

وكشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري عن عام 2017 أن أكبر 5 بنوك استحوذت على نسبتي 68% و96% من إجمالي البطاقات ونقاط البيع على التوالي، وعلى نسبة 69.5% من ماكينات الصراف الآلى لدى القطاع، بما يبرز أهمية دورها على مستوى الخدمات المالية الأساسية المقدمة للعملاء وبالتالي تطبيق مفهوم الشمول المالي.

ولفت التقرير أن مصادر تمويل أكبر 5 بنوك تتسم بالاستقرار حيث تعد الودائع هي المصدر الأساسي من مصادر أموالها بنسبة 68.9% من إجمالي مركزها المالي في العام المالي 2016/2017، وفيما يخص حصة تمويل تلك النوك للشركات على مستوى القطاع وفقا لحجم الشركة، فقد استحوذت على التمويل الأكبر للمؤسسات الكبرى بنسبة 64.7% مقارنة بحصتها السوقية من القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السغر والبالغة نحو 62.4% و37.4% و47.9% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي أعدم قروضا رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016/2017، موضحا أن هذا الإجراء أدى لتراجع محفظة القروض غير المنتظمة إلى 4.9% من إجمالى قروض البنوك فى ديسمبر الماضى مقابل 6% فى 2016.

وأوضح التقري أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018، كما بلغ إجمالي التمويل الممنوح في إطار مبادرة التمويل العقاري، كان قد سجل 5 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2016، وارتفع إلى 10.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، وصولا إلى 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

ترشيحاتنا

15 دقيقة نارية بين الأهلي والنجمة اللبناني في كأس العرب

المركزي يكشف حجم أنشطة أكبر 5 بنوك وأسباب إعدام 8 مليارات جنيه

الطفل الباكي ينتقم ليأخذ حقه.. يمسح الفيديو من موبايل والدته.. الوزارة تعاقب المسئولين عن تصويره.. والأب يتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

مفاجأة .. أحمد الفيشاوي يقيم حفل زفافه على شاطئ الجونة

رسميا .. يويفا تعلن مدة غياب رونالدو عن يوفنتوس بعد طرد دوري الأبطال

هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

تفاصيل مقتل سيدة على يد عامل الخمارة في الوراق

مصر تنجح في إعادة 78 مواطنا محتجزين في ليبيا

أسباب فنية تؤدي إلى عدم إذاعة لقاء الإسماعيلي والكويت الكويتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية
السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟