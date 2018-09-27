ربة منزل تخفي طفلها وتطلب فدية نصف مليون جنيه من والده بالقليوبية

تجردت ربة من كل مشاعر الإنسانية في قرية بالخانكة، واتفقت مع عشيقها على حيلة للحصول على المال من زوجها، فأخفت طفلها لدى عشيقها ثم ادعت اختطافه وساومت زوجها على طلب فدية نصف مليون جنيه.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من إبراهيم. أ. ب 23 سنة مزارع باختطاف نجله محمد الذي يبلغ من العمر عامين أثناء لهوه أسفل مسكنه وأيدت ذلك والدة الطفل هناء. س 18 سنة وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طلب منه دفع مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه تم تشكل فريق بحث كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيه.



وتوصلت التحريات إلى قيام والدة الطفل باصطحابه صباح يوم الحادث خارج المنزل ثم العودة بمفردها عقب ذلك وبتطوير مناقشة والدة الطفل ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتباطها بعلاقة بالمدعو علاء. أ. ع25 سائق واتفاقهما على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الحصول على المبلغ المالى واقتسامه فيما بينهما.



وفى سبيل تنفيذ ذلك اصطحبت نجلها وتسليمه لشريكها للهروب به (باستخدام دراجة نارية) وإخفائه والاتصال بوالده وطلب مبلغ الفدية.



وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم الهارب وتحرير الطفل المختطف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.