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أبو شقة: الساحة السياسية تتطلب الاندماج الحزبي.. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العديد من الأحزاب اجتمعت أكثر من مرة ومازالت التشاورات مستمرة للاندماج وتكوين حزب قوى.

وأضاف أبو شقة خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،أن المادة 5 من الدستور المصرى تنص على :" ان النظام السياسى فى مصر يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة"،لافتا إلى أنه لتفعيل هذا النص لابد من وجود حزبين على الأقل أقوياء على الساحة السياسية.

وأوضح "أبو شقة" أنه مر على تأسيس حزب الوفد 100 عام وله تجاربه السياسية وملتزم بقيم ومبادئ ومثل، مؤكدا أن حزب الوفد يرحب بوجود حزب أو حزبين على الساحة السياسية حتى يكون هناك تنافس حزبي حقيقى.

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