ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نائب الرئيس اليمني: لن نسمح بتحويل صعدة إلى منصة صواريخ لتهديد أراضي السعودية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:29 م
علي محسن صالح الفريق
علي محسن صالح الفريق الركن نائب الرئيس اليمني
أ ش أ
قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليومالخميس، إن حكومة اليمن تجدد الوعد والعهد بإعادة صعدة إلى حاضنة الجمهورية والدولة.

وأشار صالح - خلال زيارته مواقع الجيش اليمني في الملاحيظ ومران بمحافظة صعدة - إلى أن صعدة الإباء والشموخ كانت أول من واجه هذه العصابة الحوثية الإجرامية العنصرية وأول من دفع ثمن انقلابها على اليمن.

وأضاف المسئول اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن صعدة لن تكون منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء وباتجاه مكة المكرمة كما يحاول الحوثي تصويرها، ولن نسمح له بأن ينظر لأبناء هذه المحافظة الأبطال من مختلف المديريات مجرد كونهم مقاتلين يغامر بأرواحهم يزج بهم بالقوة في حربه الإرهابية والعبثية التي يشنها على بقية محافظات الجمهورية.

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ النني عقب تأهل آرسنال لدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين

الأهلي يضرب النجمة برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس زايد .. فيديو

مكسيم خليل يكشف سر منع دخول زوجته إلى مصر

10 فوائد غير متوقعة للخميرة.. أبرزها تعزيز صحة القلب

تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية

تقرير جاساما يضمن حضور جماهير الأهلي أمام وفاق سطيف

تعرّف على اللجنة القضائية المشرفة على عمومية الأهلي غير العادية

وكيل تعليم الدقهلية يحيل المتورطين في واقعة ضرب طلاب مدرسة بلقاس للتحقيق

البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة مناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

فيديو

جيسي العاصي: الأعمال الفنية تجعل البلطجي شخصية محبوبة
حسين هريدى: يجب تحصين الشعب المصرى من الإخوان
فيديوجراف .. المد والجزر يخلق مشهدا فريدا بأحد أنهار الصين
دبلوماسي سابق: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة لاقت اهتماما عالميا.. فيديو
وثيقة مسربة تكشف مخطط قطر لزعزعة استقرار السعودية والإمارات والبحرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟