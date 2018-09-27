إلغاء 150 رحلة جوية خارجية في أيرلندا بسبب إضراب أطقم القيادة عن العمل

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية (رايان آير) اعتزامها إلغاء نحو 150 رحلة جوية خارجية اعتبارا من غد /الجمعة/ في إطار إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور .



ونقلت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن المتحدث باسم شركة (رايان آير) - التي تتخذ من دبلن مقرا لها - قوله إن 8 في المائة من 2400 رحلة يومية، تقوم بها طائرات الشركة سوف تلغى بسبب إضراب أطقم القيادة التابعة لها في كل من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وهولندا وبلجيكا للمطالبة بتحسين الأجور .



وفي ألمانيا، أعلنت نقابة الطيارين انضمامها للإضراب المقرر لمدة 24 ساعة مع اعتزامها أيضا تنظيم مسيرات في كل من برلين وفرانكفورت .



ومن المنتظر أن يؤثر هذا الإضراب على نحو 30 ألف مسافر يستخدمون طائرات (رايان آير) التي تعتبر أرخص شركة طيران أوروبية، فيما وصف متحدث باسم الشركة، الإضراب بأنه "خطوة غير ضرورية" بالنظر إلى ما تحقق من تقدم في المفاوضات المتعلقة بالمضربين خاصة في أيرلندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.