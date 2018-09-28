مصدر أمني عراقي ينفي سقوط قذائف قرب القنصلية الأمريكية

نفى مصدر أمني عراقي في محافظة البصرة اليوم /الجمعة/ سقوط قذائف هاون أو صواريخ على مطار البصرة الدولي الذي تقع القنصلية الأمريكية بالقرب منه.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن مطار البصرة الدولي لم يتعرض إلى القصف أو سقوط قذائف عليه، مضيفا أن القنصلية الأمريكية التي يقع مقرها قرب المطار اتخذت إجراءات عقب استشعارها لخطر معين، وهو ما تم تفسيره على أنه استهداف للمطار .



وكانت تقارير إعلامية أفادت - أمس - بسماع دوي انفجارات في منطقة أبو صخير، ورجحت إطلاقها باتجاه المطار الذي يقع بالقرب من القنصلية الأمريكية العامة في محافظة البصرة، كما تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارا تفيد بسقوط صواريخ قرب القنصلية الأمريكية.