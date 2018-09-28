ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصدر أمني عراقي ينفي سقوط قذائف قرب القنصلية الأمريكية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:58 ص
القنصلية الأمريكية
القنصلية الأمريكية بالعراق
أ ش أ
نفى مصدر أمني عراقي في محافظة البصرة اليوم /الجمعة/ سقوط قذائف هاون أو صواريخ على مطار البصرة الدولي الذي تقع القنصلية الأمريكية بالقرب منه.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن مطار البصرة الدولي لم يتعرض إلى القصف أو سقوط قذائف عليه، مضيفا أن القنصلية الأمريكية التي يقع مقرها قرب المطار اتخذت إجراءات عقب استشعارها لخطر معين، وهو ما تم تفسيره على أنه استهداف للمطار .

وكانت تقارير إعلامية أفادت - أمس - بسماع دوي انفجارات في منطقة أبو صخير، ورجحت إطلاقها باتجاه المطار الذي يقع بالقرب من القنصلية الأمريكية العامة في محافظة البصرة، كما تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارا تفيد بسقوط صواريخ قرب القنصلية الأمريكية.

ترشيحاتنا

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

محي الدين: الصورة السلبية عن صندوق النقد لن تتغير إلا مع تحسن الاقتصاد.. فيديو

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

حبس عامل قتل طفل زوجته لصراخه أثناء معاشرتها في الهرم

تعاون مصري أمريكي لحماية الممتلكات الثقافية

حماس تنتقد خطاب محمود عباس في الجمعية العامة: مكرر ويعكس فشله ونتائج سياسته

فرج عامر يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن الفريق

الهيئات الدينية بموريتانيا تصعد حملتها ضد تنظيم الإخوان وتطالب بالابتعاد عن فكرهم

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو

جدل في تونس بسبب لوحة حنبعل القرطاجي يغزو روما خلف وزير الداخلية الإيطالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو
صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟