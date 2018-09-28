صحيفة إماراتية: إيران تفاقم الأزمة اليمنية

سلطت صحيفة "البيان " الإماراتية الصادرة الضوء على استمرار التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية ليفاقمها ويجعلها مستحيلة الحل، مؤكدة أنه لن يسمح لها بتكوين مليشيا حزب الله جديدة في اليمن .



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم /الجمعة/ التي جاءت تحت عنوان ( إيران تفاقم أزمة اليمن) إن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية واضح، ويزداد باستمرار ليفاقم الأزمة ويجعلها مستحيلة الحل وهو الأمر الذي أشارت إليه الإمارات، ونبهت من خطورة ما يسعى إليه نظام الملالي بفرض الأمر الواقع في هذا البلد، حيث أعربت عن رفضها هذا النهج السافر، مؤكدة عدم السماح بتكوين ميليشيا حزب الله جديدة في اليمن، وأن هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه.



واضافت "انه لا يجوز إغفال الدور الإيراني في تفاقم الأزمة في اليمن، واستمرار معاناة شعبه، ولا دوره في دفع الميليشيا الانقلابية على إفشال كل مساعي السلام، التي حال نجاحها ستفرض قرارات الشرعية الدولية على الأرض ولن تسمح بوجود الذراع الإيرانية على خارطة النظام السياسي، ما سيضيّع كل مخططات طهران الخبيثة، والأموال التي أنفقتها على ميليشياتها.



وأشارت الصحيفة إلي انه يزيد من تفاقم الأزمة اليمنية عدم وضوح الرؤية لدى بعض الجهات الدولية، وهو ما انعكس في تقرير الخبراء، الذي تجاهل تجاوزات وجرائم ميليشيا الحوثيين المستمرة يوميًا، ولهذا طالبت الإمارات بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان، وعدم تجاهل العنف الحوثي الممنهج ضد المدنيين.



واختتمت الصحيفة بالتأكيد على ضرورة إنجاز تحرير الحديدة، كأحد أهم مفاتيح الحل في اليمن، إذ ترى الإمارات أن تغيير الواقع على الأرض بالقوة ضروري، في ظل تقويض إيران، عبر ميليشياتها الحوثية، للعملية السياسية في جنيف.



