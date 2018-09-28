ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة إماراتية: إيران تفاقم الأزمة اليمنية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:21 ص
الأزمة اليمنية
الأزمة اليمنية
أ ش أ
سلطت صحيفة "البيان " الإماراتية الصادرة الضوء على استمرار التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية ليفاقمها ويجعلها مستحيلة الحل، مؤكدة أنه لن يسمح لها بتكوين مليشيا حزب الله جديدة في اليمن .

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم /الجمعة/ التي جاءت تحت عنوان ( إيران تفاقم أزمة اليمن) إن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية واضح، ويزداد باستمرار ليفاقم الأزمة ويجعلها مستحيلة الحل وهو الأمر الذي أشارت إليه الإمارات، ونبهت من خطورة ما يسعى إليه نظام الملالي بفرض الأمر الواقع في هذا البلد، حيث أعربت عن رفضها هذا النهج السافر، مؤكدة عدم السماح بتكوين ميليشيا حزب الله جديدة في اليمن، وأن هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه.

واضافت "انه لا يجوز إغفال الدور الإيراني في تفاقم الأزمة في اليمن، واستمرار معاناة شعبه، ولا دوره في دفع الميليشيا الانقلابية على إفشال كل مساعي السلام، التي حال نجاحها ستفرض قرارات الشرعية الدولية على الأرض ولن تسمح بوجود الذراع الإيرانية على خارطة النظام السياسي، ما سيضيّع كل مخططات طهران الخبيثة، والأموال التي أنفقتها على ميليشياتها.

وأشارت الصحيفة إلي انه يزيد من تفاقم الأزمة اليمنية عدم وضوح الرؤية لدى بعض الجهات الدولية، وهو ما انعكس في تقرير الخبراء، الذي تجاهل تجاوزات وجرائم ميليشيا الحوثيين المستمرة يوميًا، ولهذا طالبت الإمارات بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان، وعدم تجاهل العنف الحوثي الممنهج ضد المدنيين.

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على ضرورة إنجاز تحرير الحديدة، كأحد أهم مفاتيح الحل في اليمن، إذ ترى الإمارات أن تغيير الواقع على الأرض بالقوة ضروري، في ظل تقويض إيران، عبر ميليشياتها الحوثية، للعملية السياسية في جنيف.

ترشيحاتنا

أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

زيكو زكي .. ممثل مصري يخوض بطولة مسلسل أمريكي عن أف بي أي

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

مدبولى يصدر قرارا يحدد اختصاصات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

بعد اغتيالها.. تعرف على الموديل العراقية تارة فارس.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

فيديو

أحمد تيمور: عبد الناصر كان أكثر حظا من السيسي.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو
محافظ شمال سيناء:المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو
برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟