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حوادث

شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:54 ص
انتحار - ارشيفية
انتحار - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
أقدم شاب على محاولة الانتحار بأن ألقى نفسه في مياه البحر من أعلى كوبري ستانلي شرقي الإسكندرية إلا أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذه من الغرق.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بمحاولة أحد الأشخاص الإنتحار بإلقاء نفسه بمياه البحر من أعلي كوبري ستانلي.

على أثر ذلك إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري".

بالفحص تبين قيام المدعو "ب ا ع"، 31 عاما، نقاش، مقيم مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، بالقفز بمياه البحر من أعلي الكوبري محل البلاغ محاولًا الإنتحار، وتم إنقاذه بمعرفة عمال الإنقاذ بالشاطئ دون حدوث إصابات.

بسؤاله أقر بمضمون ما تقدم وقرر بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة لوجود خلافات بينه وخطيبته مما دفعه للإقدام على الانتحار ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 7168/ 2018 إداري قسم شرطة أول الرمل.

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