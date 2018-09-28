هاشتاج #الخطيب يشعل تويتر بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية للأهلي

عقد الأهلي اليوم، جمعية عمومية غير عادية؛ للتصويت على اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.



وتواجد المدير التنفيذي، في مقر النادي بالجزيرة مبكرا؛ لمتابعة سير الجمعية العمومية، والاطمئنان على سير النظام الذي تم تجهيزه على مدار الأيام الماضية؛ من أجل التسهيل على أعضاء النادي.



وتصدّر هاشتاج #الخطيب، "تريند" موقع "تويتر" بعدما تفاعل معه عدد كبير من الرواد، حيث احتل المركز الرابع في قائمة تريند "تويتر".



وتفاعل عدد كبير من جمهور الأهلى عبر الهاشتاج قائلين "رئيس جمهورية الأهلى"، "بنحبك يا بيبو"، "انت فخر إنتاج النادي الأهلي".