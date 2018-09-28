مصر تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية..اليوم

استضافت مصر المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) - اتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية والذي سيعقد هذا العام فى الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر المقبل من خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان.



تأتي مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام في إطار الجهد لإبراز الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من حيث السياحة الثقافية أو الشاطئية وغيرها.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر ضم ١٥٠ شركة سياحة بلجيكية في الجزء الناطق بالفرنسية وبتواجد منظمي الرحلات الأساسين بالسوق البلجيكي والمتخصصين في السياحة الثقافية والسياحة النيلية.