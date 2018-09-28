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أخبار العالم

وزير الشئون الخارجية العماني يبحث مع الرئيس اليمني وأمين عام الجامعة العربية آخر المستجدات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، أن الوزير يوسف بن علوي التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، كما تم التأكيد على دعم السلطنة وحرصها الكامل على تقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستي والإنساني للشعب اليمني.

كما التقى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكد أبو الغيط تقديره للسياسة الخارجية العمانية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول استعراض الوضع في المنطقة، والتأكيد على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في ظل الأزمات السياسية والإنسانية التي تعيشها المنطقة.

والتقى الوزير يوسف بن علوي أيضا، وزير الشؤون الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، ونائب رئيس وزراء إيرلندا وزير الشؤون الخارجية سيمون كوفيني، ووزير خارجية جمهورية أستونيا سفين ميكسير، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة اللبناني جبران باسيلي.

كما استقبل بن علوي، رئيس وفد المعارضة السورية الدكتور نصر الحريري، حيث أشاد الحريري بجهود السلطنة الدائمة لحل الأزمة السورية، موضحا أن الوفد في حالة تشاور وتواصل مستمر مع السلطنة، مؤكدًا حرص مسقط على استقرار الأوضاع في سوريا وحرصها كذلك على توفير المناخ الملائم لعملية سياسية شاملة توفر حلًّا دائمًا للأزمة السورية يتواءم مع متطلبات وطموحات الشعب السوري.

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