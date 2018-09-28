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أخبار العالم

عشرات الفلسطينيين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
أ ش أ
شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مسيرة منددة بقرار الاحتلال الإسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وتهجير سكانها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المسيرة انطلقت من خيمة الاعتصام، باتجاه الشارع الرئيس المحاذي للقرية، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات تدعو للصمود والدفاع عن أهالي الخان الأحمر، والوقوف في وجه القرارات الإسرائيلية الجائرة.

ودعا المشاركون، إلى الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين بالبقاء في خيمة الاعتصام لمؤازرة أهالي القرية التي يتهددها الهدم لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، خاصة بعد أن أمهلت سلطات الاحتلال المواطنين حتى الأول من أكتوبر المقبل لهدم منازلهم بأيديهم.

من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن معركة الخان الأحمر تدخل منعطفا خطيرا، وتحتاج المزيد من الدعم والإسناد الشعبي لتعزيز صمود الأهالي هناك.

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