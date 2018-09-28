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رياضة

حسن حمدي يدلى بصوته على لائحة النظام الأساسي للأهلي .. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حرص حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في المقر الرئيسي بالجزيرة؛ للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وأشاد حسن حمدى بالعملية التنظيمية للجمعية العمومية، مؤكدا أن المظهر العام ممتاز للغاية، كما أثنى على عملية انتقال الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد بأوتوبيسات مخصصة، مشيدا بتواجد الأتوبيسات أمام الفرعين قبل حضور الأعضاء بوقت كافٍ.

ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحًا، للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.
حسن حمدي يدلى بصوته على لائحة النظام الأساسي للأهلي .. صور
حسن حمدي يدلى بصوته على لائحة النظام الأساسي للأهلي .. صور

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