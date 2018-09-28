أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. تعرف على أهم إنجازات السيسي خلال زيارته لنيويورك.. مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس.. وخبير أمن معلوماتي يكشف سبب انتشار الجرائم الإلكترونية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



ويرصد "صدى البلد" أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



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