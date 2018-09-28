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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. تعرف على أهم إنجازات السيسي خلال زيارته لنيويورك.. مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس.. وخبير أمن معلوماتي يكشف سبب انتشار الجرائم الإلكترونية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

ويرصد "صدى البلد" أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:

الصحة تؤكد ضرورة توفير الدعم المالي لمكافحة الأمراض غير المعدية عالميا



مدير عام المساجد الحكومية بالأوقاف: الإنسان أكرم مخلوق على الأرض.. فيديو



برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو



محافظ شمال سيناء: المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو



تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو



مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس السيسي.. فيديو


خبير أمن معلوماتي يكشف سبب انتشار الجرائم الإلكترونية .. فيديو



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