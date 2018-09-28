التعليم: فوز 6 مدارس تابعة للمعاهد القومية بجائزة دولية

صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه حرصًا من الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة التعليم، فقد حصلت 6 مدارس من المدارس القومية على جائزة المدارس الدولية .



وأوضح خيري في بيان رسمي له ، أن هذه المدارس بذلك تكون قد حصلت على اعتماد من المجلس الثقافى البريطانى برعاية وزارة التربية والتعليم ، يفيد بأن هذه المدارس تطبق الأنشطة المصاحبة لجميع المناهج الدراسية بمعايير عالمية.



وفى هذا السياق، أوضح محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ، أن مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات ( 2018-2021) وهذه المدارس هى كالتالى: (بورسعيد بالزمالك، وليسيه الحرية بمصر الجديدة، والقناة بالمعادى) بمحافظة القاهرة، و(كلية البنات بالشاطبي، وكلية البنات بزيزينيا) بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى فوز مدرسة (المنيا القومية) بمحافظة المنيا باعتماد لمدة عام ( 2018-2019).