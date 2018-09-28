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تعليم

التعليم: فوز 6 مدارس تابعة للمعاهد القومية بجائزة دولية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:59 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه حرصًا من الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة التعليم، فقد حصلت 6 مدارس من المدارس القومية على جائزة المدارس الدولية .

وأوضح خيري في بيان رسمي له ، أن هذه المدارس بذلك تكون قد حصلت على اعتماد من المجلس الثقافى البريطانى برعاية وزارة التربية والتعليم ، يفيد بأن هذه المدارس تطبق الأنشطة المصاحبة لجميع المناهج الدراسية بمعايير عالمية.

وفى هذا السياق، أوضح محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ، أن مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات ( 2018-2021) وهذه المدارس هى كالتالى: (بورسعيد بالزمالك، وليسيه الحرية بمصر الجديدة، والقناة بالمعادى) بمحافظة القاهرة، و(كلية البنات بالشاطبي، وكلية البنات بزيزينيا) بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى فوز مدرسة (المنيا القومية) بمحافظة المنيا باعتماد لمدة عام ( 2018-2019).

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