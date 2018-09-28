شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

ارتدت الممثلة سارة عبد الرحمن خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، "توب" مُصنع من أكياس بلاستيكية معاد تدويرها.



وكتبت سارة من خلال حسابها الشخصى فيس بوك: "مصر تنتج ١٢ مليار كيس بلاستيك في السنة. و١-٥ ٪‏ من العدد ده بس بيعاد تدويره.. الباقي بيفضل مدة طويلة في قوالب القمامة ومع الشمس بيطلع مادة سامة اسمها الميثان اللي بيضر الإنسان وبيجبله أمراض منها السرطان. أو بيستقر في البحر أو الصحراء عشان يهدد الثروة الحيوانية، في الغردقة مثلا شعاب مرجانية بتموت وتتدمر بسبب الأكياس البلاستيك. القمامة كارثة محتاجين نعرف عنها أكتر عشان نبتدي نعمل أي حاجة تنقذ الموقف زي مثلا إعادة التدوير".



وتابعت: "حاجة زي كده اكيد مش هاتتحل بين يوم وليلة واكيد برضه مانعرفش نمشي بالشكل الـ perfect عشان نصلحه بس اهو بنحاول ناخد خطوات صغيرة.. فمبسوطة اقول ان اللي انا لابساه ده معمول من ٣٠ كيس بلاستيك مُعاد تدويرهم. Upfuse براند مصري بيصنع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة. هما عادة بيصنعوا شنط لكن رحبوا بفكرة تنفيذ التوب ده مخصوص، اللي صممته الموهوبة جدا إزميرالدا رضوان.. اللي صنعوا الخامة نفسها هما سيدات منشية ناصر اللي من خلال upfuse بيكون عندهم دخل ثابت يحميهم من شغلانة فصل القمامة المسببة لأمراض كتير زي التيتانوس. ووكالة الستايلينج اللي ساعدتني في تصميم اللوك هي new blood. اللينكات لكل حاجة في أول كومنت. شكرا دنيا صدقي على الماكياچ و شكرا ل أحمد أشكر و محمد حامد على الصور".