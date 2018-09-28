مصرع وإصابة 8 فى انفجار ماسورة غاز بحلوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون فى انفجار ماسورة غاز طبيعي بأحد العقارات في المشروع الأمريكي بحلوان.



تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بوقوع انفجار نتيجة تسرب غازي بأحد العقارات في منطقة المشروع الأمريكى بحلوان، نتج عنه سقوط أحد الأفراد من الطابق الثالث وتوفي.



وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى حلوان العام ونقل 7 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم الانتقال لمكان البلاغ والسيطرة على حريق الغاز لمنع امتداد النيران.