ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع وإصابة 8 فى انفجار ماسورة غاز بحلوان

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:19 م
انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز
اسلام مقلد
لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون فى انفجار ماسورة غاز طبيعي بأحد العقارات في المشروع الأمريكي بحلوان.

تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بوقوع انفجار نتيجة تسرب غازي بأحد العقارات في منطقة المشروع الأمريكى بحلوان، نتج عنه سقوط أحد الأفراد من الطابق الثالث وتوفي.

وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى حلوان العام ونقل 7 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم الانتقال لمكان البلاغ والسيطرة على حريق الغاز لمنع امتداد النيران.

ترشيحاتنا

السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بإمبابة

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

لأول مرة.. هذه الدولة توقف إسرائيل عند حدها

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

السيسي يزور روسيا قريبا .. وجولة لـ بوتين بالشرق الأوسط

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لعلاجه من أورام سرطانية منتشرة بجسمه.. صور

إغلاق جسرين رئيسيين في الدنمارك لمطاردة عصابة خطيرة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 سبتمبر لأدنى سعر في 6 أسابيع

واشنطن تبحث مع مصر ودول الخليج إقامة تحالف استراتيجي شرق أوسطي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟