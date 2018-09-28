برلماني: فرض ضريبة على الشقق المغلقة يسهم في خفض أسعار الوحدات

قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوحدات السكنية المغلقة المقدرة بنحو 12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمههورية، لا تخضع للضريبة العقارية.



وأضاف " أبو اليزيد " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مقترح قانون فرض ضريبة على الوحدات السكنية يسهم بشكل كبير فى فتح تلك الوحدات السكنية لتوفير المزيد من الوحدات السكنية للشباب، لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.



وتابع:" فتح الشقق المغلقة يسهم في خفض أسعار الواحدات بسبب زيادة المعروض من الوحدات".

