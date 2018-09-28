شوط أول سلبي مثير بين الزمالك والقادسية الكويتي بكأس زايد

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام القادسية الكويتي في المباراة المقامة حاليا في إياب دور الــ 32 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب نادي النصر بالكويت.



بدأ اللقاء بهجوم ضاغط من قبل الفريق الكويتي ونجح جنش حارس الزمالك في الإمساك بإحدى الكرات في اللحظات الأولى من عمر اللقاء.



وسدد حمدي النقاز، كرة من الجهة اليمنى تعلو عارضة الحارس الكويتي، وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة الخامسة تمريرة ذكية من التونسي النقاز سددها بغرابة خارج مرمى الحارس الكويتي.





وأضاع كهربا فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول وسدد الكرة برأسه تعلو عارضة الحارس الكويتي، ومرر أوباما كرة داخل منطقة الجزاء سددها عمر السعيد برعونة أعلى العارضة وتضيع فرصة التقدم للمارد الأبيض.





