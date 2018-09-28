بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة جذابة ومميزة للغاية وذلك اليوم الجمعة في ختام فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثانية، حيث ارتدت فستانا باللون الجولد المكشوف من منطقة الصدر، وهو ما جعل الإطلالة الخاصة بها جريئة كما وصفها بعض متابعيها.



وفضلت الإعلامية بوسي شلبي، أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، كما اختارت أن تضع احمر شفاه باللون الأحمر الذي جعلها تبدو مثيرة بعض الشيء، ولكن الإطلالة الخاصة بها كانت أكثر تميزا من الفستان الأبيض الذي لاقي انتقادات لاذعة فى حفل افتتاح المهرجان.



يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح المارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.