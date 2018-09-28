ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
علا أحمد
ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة جذابة ومميزة للغاية وذلك اليوم الجمعة في ختام فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثانية، حيث ارتدت فستانا باللون الجولد المكشوف من منطقة الصدر، وهو ما جعل الإطلالة الخاصة بها جريئة كما وصفها بعض متابعيها.

وفضلت الإعلامية بوسي شلبي، أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، كما اختارت أن تضع احمر شفاه باللون الأحمر الذي جعلها تبدو مثيرة بعض الشيء، ولكن الإطلالة الخاصة بها كانت أكثر تميزا من الفستان الأبيض الذي لاقي انتقادات لاذعة فى حفل افتتاح المهرجان.

يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح المارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.
بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

مصادر: جمال الشاعر وإيناس جوهر وسناء منصور أبرز المرشحين لهيئة ومجلس الإعلام

نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

الكاف يحذر الأهلي وجماهيره قبل لقاء وفاق سطيف

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة مصر أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

تظاهرات في تركيا للمطالبة بالإفراج عن عمال بناء المطار في إسطنبول

شاهد كيف ظهرت مي عمر في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاهد.. طرد صحفي من مؤتمر ميركل وأردوغان طالب بالحرية لزملائه في أنقرة

داعية يوضح كيف عذب الله قوم لوط.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة
ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو
نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو
بدء فرز أصوات أعضاء عمومية الأهلي غير العادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟