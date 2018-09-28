إطلالة غير متوقعة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة غير متوقعة، اليوم الجمعة، في ختام فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثانية، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض المكشوف من منطقة أسفل الظهر ومفتوح من الجانبين، وهو ما جعل الإطلالة الخاصة بها مثيرة.



واختارت ناهد السباعي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، كما اختارت أن تضع أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن ترتدي سلسلة باللون الأزرق والتي لم تتماش مع الفستان لأنه بدا مزدحما.



يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح المارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشرى، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.