طريقة مجربة لفك الكرب وإزالة الهموم.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم حصن للإنسان من الكرب، وستر من المصائب، وكذلك الاستغفار، و صيام التطوع .



وأضاف عويضة خلال لقائه على فضائية"الناس، أن دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم، فقد كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يدعو بها عند الكرب.



وتابع": اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدّين، وغلبة الرّجال، وثبت فى صحيح البخاري وغيره أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يكثر من قول هذا الدّعاء.

