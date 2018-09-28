طريقة مجربة لفك الكرب وإزالة الهموم.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم حصن للإنسان من الكرب، وستر من المصائب، وكذلك الاستغفار، و صيام التطوع .
وأضاف عويضة خلال لقائه على فضائية"الناس، أن دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم، فقد كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يدعو بها عند الكرب.
وتابع": اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدّين، وغلبة الرّجال، وثبت فى صحيح البخاري وغيره أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يكثر من قول هذا الدّعاء.
وأضاف عويضة خلال لقائه على فضائية"الناس، أن دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم، فقد كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يدعو بها عند الكرب.
وتابع": اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدّين، وغلبة الرّجال، وثبت فى صحيح البخاري وغيره أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يكثر من قول هذا الدّعاء.