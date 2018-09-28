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ديني

طريقة مجربة لفك الكرب وإزالة الهموم.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم حصن للإنسان من الكرب، وستر من المصائب، وكذلك الاستغفار، و صيام التطوع .

وأضاف عويضة خلال لقائه على فضائية"الناس، أن دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم، فقد كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يدعو بها عند الكرب.

وتابع": اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدّين، وغلبة الرّجال، وثبت فى صحيح البخاري وغيره أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يكثر من قول هذا الدّعاء.

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