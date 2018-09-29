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فن

حفل ختام مهرجان الجونة يستحوذ على اهتمام تويتر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
استحوذ الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائى في دورته الثانية، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ليصبح المهرجان هو المسيطر على قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر الموقع.

وتصدرت عدة هاشتاجات للمهرجان على رأسها #سيلفستر_ستالون، والذي تم تدشينه مع وصول النجم العالمي لتكريمه بالمهرحان، ويأتي من بعده هاشتاج #مهرجان_الجونة، والذي دشن قبل بدء اليوم الأول للمهرجان بساعات، ومن بعدهم هاشتاج لرجل الأعمال نجيب ساويرس راعي المهرجان.

واختتمت الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي.

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