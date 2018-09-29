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أخبار العالم

أول تعليق من العراق على إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن اسفها لقرار وزير الخارجية الأمريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق بسبب ما وصفته بالـ"مخاوف الأمنية".

ونقلت شبكة "سبوتنك" عم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب قوله في بيان: "تأسف وزارة الخارجية العراقية لقرار وزير الخارجية الأميركي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق".

وأضاف محجوب: "أكدت الخارجية العراقية أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها وأن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا وأخلاقيا".

وتابع: "تهيب الوزارة بالبعثات الدبلوماسية ألا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم".

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