المقاتلة الأمريكية إف 35 تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم، السبت، إن الجيش الإسرائيلي يعيش حالة من القلق بعد تحطم مقاتلة شبح أمريكية من طراز إف 35، أمس "الجمعة"، وأعلن الجيش الأمريكي فتح تحقيق في الواقعة للتعرف على الأسباب.



وأشارت القناة إلى أن الطيار الأمريكي خرج من الطائرة سليما، لكن الواقعة تثير القلق لدى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي خاصة بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دخول المقاتلة حيز الخدمة العملياتية بقصفها أهداف تابعة لحركة طالبان.



وكان قائد القوات الجوية الإسرائيلية، عميكام نوركين، قد كشف في وقت ماضي استخدام إسرائيل للمقاتلة الشبح في تنفيذ عمليات عسكرية، حيث تم تسريب صور للطائرة وهي في الأجواء اللبنانية.



وعانت الطائرة التي تعتبر الأغلى تكلفة في الترسانة الأمريكية من مشكلات تصنيع كثيرة، كان آخرها شعور الطيارين بنقص في إمدادات الأكسجين داخل قمرة القيادة، وهو ما اضطر الولايات المتحدة لفحص هذا الأمر وقت طلعات المقاتلة.

