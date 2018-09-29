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أخبار البلد

وفد ياباني في مطار برج العرب لمتابعة إنشاء المبنى الصديق للبيئة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:38 م
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
نورهان خفاجي
قام وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الياباني بزيارة تفقدية لمطار برج العرب، رافقهم خلال الزيارة اللواء طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهم اللواء محمد كمال مدير المطار.

تأتى هذه الزيارة، فى إطار التطورات الانشائية التى تشهدها المطارات المصرية فى الفترة الحالية وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، لمتابعة أعمال إنشاء المبنى المستقبلى الصديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" بمساحة 34 ألفا و100 متر مسطح، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.

ويتميز مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب بأنه أول مبنى صديق للبيئة فى مصر، فى ضوء استراتيجيات الدولة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، ومنها استخدام نظام الطاقة الشمسية ونظام التكييف VRV الذى يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات الحرارية، إضافة لتوفير مساحات أكبر لاستخدام الإضاءة الطبيعية، بجانب الإضاءة الصناعية LED التى توفر الطاقة.

وتشمل أعمال التطوير بمطار البرج العرب إنشاء "ممر" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف متر مسطح، وطرق تصل بين الممر الحالى والممر الجديد، وتتضمن الخطة أيضا إنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إضافة لمنطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحى ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

وتجدر الإشارة الى أن مطار برج العرب يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية لموقعه الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يجعله مركزا للنقل والتجارة ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتوفير خدمات النقل الجوى لسكان مدينة الإسكندرية وجميع مدن الوجه البحرى.
وفد ياباني في مطار برج العرب لمتابعة إنشاء المبنى الصديق للبيئة.. صور
وفد ياباني في مطار برج العرب لمتابعة إنشاء المبنى الصديق للبيئة.. صور
وفد ياباني في مطار برج العرب لمتابعة إنشاء المبنى الصديق للبيئة.. صور
وفد ياباني في مطار برج العرب لمتابعة إنشاء المبنى الصديق للبيئة.. صور

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