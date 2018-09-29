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حوادث

عمومية الاستئناف: نرفض بيان مفوضية الأمم المتحدة بخصوص أحكام فض رابعة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:47 م
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى - ارشيفية
محمد عبدالله
أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة على لسان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة رفضها للبيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية فض عمليات رابعة وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.

وأكدت تأييدها لكل ما جاء فى بيان الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض من التأكيد على استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريين مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية إذ أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.

كما أكدت على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئوله بالدولة التى أكدت جميعها على إستقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه.

وطالبت الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية.


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