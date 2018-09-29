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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا طارئا لبحث المخالفات الرياضية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، السبت، اجتماعا طارئا برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لبحث عدة مخالفات رياضية.

ويبحث المجلس تقرير لجنة الرصد والشكاوى حول ما يشهده الإعلام الرياضى فى الآونة الأخيرة وصدور ألفاظ مخالفات ببعض البرامج.

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا الخميس الماضى حول الأحداث الرياضية، اكد فيه استيائه الشديد مما حدث وأن هذه الخلافات يجب ألا تمس العلاقات بين دولتين شقيقتين تربطهما روابط تاريخية وكانت لجنة ضبط الإعلام الرياضى بالمجلس قد تابعت التطورات المؤسفة التى تناولها الإعلام الرياضى واللغة التى استخدمها فى التعبير عن هذه التطورات سواء فى ملاعب كرة القدم او على شاشات بعض القنوات الفضائية.

وترى اللجنة أن الانتقادات المتبادلة بين مختلف الأطراف قد تجاوزت كل الحدود بما ينال من مكانة جميع الأطراف ويعكر صفو الحياة الرياضية، بل إن هذه التجاوزات تحمل نذر فتنة تمس علاقات دولتين ترتبط بهما مصالح المنطقة بأسرها وتلقى بظلالها على تلك العلاقات التى تشهد منذ سنوات نمواً مضطرداً بما يحقق مصالح الشعبين.

وأمام هذه التجاوزات المسيئة تهيب اللجنة بالمسئولين فى الدولتين الشقيقتين سرعة التحرك لوأد فتنة سوف تصيب مختلف الأطراف وقطع الطريق أمام المتربصين بالعلاقات القوية بين الدولتين والشعبين الراغبين فى تأجيج اى خلافات تحقيقا لأهداف لا تقتصر على الرياضة وحدها بل تتعداها الى أبعاد أخرى.

وترى اللجنة أن الرياضة التى ينبغى أن تعمل على تحقيق التفاهم وإعلاء قيم التسامح لا يمكن أن تكون سبباً للفتن والأزمات والاضطرابات داخلياً أو خارجياً الأمر الذى يستدعى وبشدة سرعة تدخل المسئولين حتى لا تصبح الرياضة بجماهيريتها فرصة للمتربصين بأمن هذا الوطن أو الإساءة لدولة عربية شقيقة.

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