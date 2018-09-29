محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة

قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم السبت، بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بقريه ميت الصارم مركز المنصورة.



وأكد شاروبيم، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير كل الدعم اللازم لكافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي.



وتفقد المحافظ، معمل التحاليل، قسم الأمراض المتوطنة، الصيدلية، عدد من الأقسام بالمركز، مشددا على أهمية انتظام الكوادر البشرية بالمركز من الأطباء وفريق التمريض حرصا على توفير الخدمة العلاجية لطالبيها، مؤكدا على أهمية حسن التعامل مع المرضى والمترددين على المركز.



وأشار إلى حرص الحكومة على توفير وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.