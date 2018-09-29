ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:34 م
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية ميت الصارم
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم السبت، بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بقريه ميت الصارم مركز المنصورة.

وأكد شاروبيم، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير كل الدعم اللازم لكافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وتفقد المحافظ، معمل التحاليل، قسم الأمراض المتوطنة، الصيدلية، عدد من الأقسام بالمركز، مشددا على أهمية انتظام الكوادر البشرية بالمركز من الأطباء وفريق التمريض حرصا على توفير الخدمة العلاجية لطالبيها، مؤكدا على أهمية حسن التعامل مع المرضى والمترددين على المركز.

وأشار إلى حرص الحكومة على توفير وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بميت الصارم بالمنصورة

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تكشف أسباب تقدمها في التصنيفات العالمية

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

أمين الفتوى يوضح حكم تركيب الرموش الصناعية

تجمع أهالى شهيدات لقمة العيش أمام مشرحة مستشفى ديرب نجم لاستلام جثامينهن

كل الطرق تؤدى لروما.. أصل العبارة إيه؟

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

هدية المصريين بالخارج للوطن.. مارش النصر من أوبرا عايدة يُعزف حول العالم

وزير خارجية سوريا يؤكد استعداد دمشق لعودة اللاجئين

الكاف يصدر 10 قرارات هامة بعد انتهاء اجتماعات شرم الشيخ

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

هازارد يقرر إيقاف طريقة احتفاله بالأهداف.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو
طارق شوقي: تم توزيع الكتب على 98% من المدارس الحكومية
طرح البرومو الثانى لفيلم Wildlife
عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحويل خسائر الدلتا للأسمدة إلى أرباح .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟