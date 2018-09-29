وزير الأوقاف يعتمد 21 خطيبا جديدا بنظام المكافأة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، نتيجة 21 خطيبًا جديدًا من الناجحين في الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة الجدد الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة ممن اجتازوا امتحانات التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية، والتصفية النهائية بالديوان العام.وجاء الـ21 خطيبًا جديدًا من مديريتي أوقاف: «القاهرة والدقهلية»، وذلك على بند التحسين بدءًا من 1 أكتوبر 2018م، وناشدتهم الحضور غدًا.وطالبت الوزارة الناجحين بإحضار صورة من المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الميلاد، و2 صورة ضوئية حديثة.