مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع الحوثيين في الصلو شرقي تعز

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم /السبت/، مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الصلو شرقي محافظة تعز.



وذكر مصدر ميداني يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن القصف استهدف مواقع المليشيا أسفل نقيل الصلو، ما أسفر عن تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد القتالي.



وفي السياق ذاته اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم بين قوات الجيش، والمليشيا الانقلابية في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.



وأفاد مصدر ميداني بأن المواجهات اندلعت بعد أن حاولت المليشيا التقدم باتجاه معسكر التشريفات، ومنطقة القصر الجمهوري ووادي صالة، شرقي مدينة تعز.



وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.