حماية المستهلك : توجيهات الرئيس السيسي تلزم بسرعة حل مشاكل المواطنين

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد أطلق منذ شهر مبادرة "أسبوع في حب الوطن"، وكان معسكر عمل مغلقا لكافة العاملين بالجهاز، للعمل علي حل كل شكاوي المواطنين والتفاعل معها.



واوضح عبد المعطي خلال لقاء تلفزيوني على فضائية ام بي سي مصر، أن مبادرة" اسبوع في حب الوطن" قد نجحت في حل 9799 شكوي بنسبة حل 75% من المستهدف، مضيفا أن هذا النجاح قد دفع الجهاز للقيام بعمل شهري مماثل، بالأضافة للعمل اليوم، وهناك يوم مفتوح لحل شكاوي المواطنين.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن الجهاز يعمل على حل الشكاوى الموجهة من المنابر الإعلامية، المواقع الالكترونية و موقع الجهاز، من ثم يتم إخطار المواطن بحل شكواه.



وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات بضرورة حل مشاكل المواطنين ومتابعتها، وإيجاد آليات غير تقليدية لخدمة المواطنين وتسهيل الاجراءات، وتخفيض زمن الاستجابة.