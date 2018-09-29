خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر

علق عادل عبد المنعم، رئيس عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، على تهديد هاكر تايوانى لمؤسس «فيس بوك»، بحذف حسابه الشخصي غدًا الأحد، قائلاً: إنه لا يوجد نظام تقنى آمن بنسبة 100%، ويعتبر هذا الأمر فرصة لإعادة الانتباه للاستهتار في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ككل وليس «فيس بوك».





وأضاف «عبدالمنعم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، إن موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قد يغلق مؤقتا لتجنب الهاكرز، موضحًا أن الهاكرز استغل ثغرة بسيطة استطاع اكتشافها ليهدد مؤسس الـ «فيس بوك».



