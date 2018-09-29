اليمن: مقتل قياديين حوثيين جراء غارات جوية على تجمعات المتمردين بالحديدة



من ناحية أخرى .. كشفت المصادر عن مقتل مساعد قائد ما يسمى "الأمن المركزي" في صنعاء /مبخوت صالح سلامة/ إلى جانب 17 شخصا من مرافقيه، وذلك في غارة جوية لطائرات التحالف العربي بالحديدة.



وقالت المصادر، إن الغارة استهدفت القوة التي كان يقودها سلامة لتعزيز جبهة ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الكيلو 16 في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة.



وفي مديرية حيس بالحديدة.. تمكنت قوات دعم الشرعية من اعتقال قائد ميداني في هجوم لقوات ألوية العمالقة التي تقاتل في إطار القوات اليمنية الشرعية المشتركة، وبإسناد من طيران التحالف، الذي شن غارات على ثكنات عسكرية غربي المديرية.



وأشارت ألوية العمالقة إلى أنها اعتقلت القيادي الميداني الحوثي محمد علي صالح غالب السويدي، وقتلت عددا من مرافقيه، وصادرت أسلحة، وقامت بتمشيط عدد من المزارع والقرى التي تقع غربي مديرية حيس.

لقي قياديان ميدانيان في مليشيات الحوثي مصرعهما، جراء غارات جوية على تجمعات المتمردين في الحديدة.وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /السبت/، إن" قوات دعم الشرعية في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، تمكنت من توجيه ضربة دقيقة إلى تجمع للمتمردين الحوثيين، ما أسفر عن مقتل قياديين ميدانيين وهما "أحمد سعد إبراهيم العلوي وإبراهيم محمد سعيد الجرمي، بالإضافة إلى مرافقيهم، وذلك خلال المعارك الجارية لتحرير مدينة الحديدة.