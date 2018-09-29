بعد اختراق 50 مليون حساب في فيسبوك.. مستخدمو انستجرام في خطر

أثرت عملية اختراق 50 مليون حساب في موقع فيسبوك على مستخدمي التطبيقات الأخرى مثل "انستجرام" و"تيندر" و"سبوتيفي" إذا استخدم الأشخاص نفس الحساب المسجل للحصول على الخدمات، بحسب موقع "آر تي" في نسخته الإنجليزية.





وقالت شركة "فيسبوك" ، الجمعة، إن خرقًا أمنيًا خطيرًا طال حسابات 50 مليون مستخدم حول العالم، موضحة أن القراصنة المسئولين عن الاختراق استغلوا ثغرة موجودة في خاصية "view as" للسيطرة على حسابات عشرات الملايين من المستخدمين.





وأشار الموقع الروسي إلى احتمالية تعرض الحسابات المسجلة على المواقع الأخرى مثل انستجرام والمربوطة بالحسابات المخترقة في فيسبوك إلى هجوم إلكتروني هي الأخرى، حيث يتيح عدد كبير من المواقع التسجيل من خلال حسابات فيسبوك ما يوفر على المستخدمين إنشاء كلمات مرور وحسابات جديدة مستقلة، وهو ما يتيح للقراصنة الوصول لتلك الحسابات بصورة أسهل.



